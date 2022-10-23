حالة الطقس في الغريبة.. سقوط أمطار متقطعة وانخفاض درجة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس داخل محافظة الغربية، حيث شهدت مدن ومراكز وقري المحافظة سقوط أمطار متوسطة في الساعات الأولى من الصباح، مع ظهور متقطع لأشعة الشمس، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس بمحافظة الغريبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس في محافظة الغربية، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً، مع الإحساس بالبرودة في الساعات الأخيرة من الليل، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بلغت نسبة سقوطها 60%، وتصل سرعة الرياح، من 10 إلى 15 كم/ساعة، وتكون الرياح شمالية، ودرجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس في الغربية

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس بمحافظة الغربية، ومنع كافة الإجازات، وانتشار سيارات شفط المياه، ورفع درجة الطورائ، داخل غرفة إدارة الأزمات، ومنع الإجازات، لكافة العاملين، لتلقي اي بلاغات بخصوص الطقس السيء، والتركام المياة، والتعامل الفوري معها.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين، بعدم ملامسة أعمدة الإنارة، واللوحات الإعلانية المضيئة، حفظا علي سلامتهم وعدم تعرضهم للصعق الكهربائي، وعدم الوقوف أسفل المباني القديمة، خشية حدوث أنهيار، جراء سقوط الأمطار، وتهيب المحافظة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر والابلاغ الفوري، حال حدوث أي تداعيات بسبب سقوط الأمطار.