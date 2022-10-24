حظك اليوم برج الحمل الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل شديد الثقة بنفسه، وبأفكاره وشخصيته، ويميل بعض الشيء للغرور وهذا ما يشعر به المحيطون به، كما أنه يحب إنجاز عمله بشكل سريع وبمنتهى الحماس والإخلاص ودون تقصير، ومن المعروف أيضا على مولود برج الحمل حبه للشهرة كثيرا وأن يكون محور اهتمام جميع المحيطين به سواء داخل العمل أو في الحياة الأسرية والعائلية، ويتميز أيضا مولود هذا البرج أنه حاد في قراراته وتصرفاته، كما أنه طيب ومخلص وكثير التسامح.

ومن خلال السطور التالية، نعرض تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، فيما يتعلق بتوقعات حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الاثنين.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يتواجد القمر اليوم الاثنين في منزلك التاسع عشر، وهذا سوف يدفعك كثيرا اليوم نحو المغامرة ويكون لديه أيضا دفعة جادة نحو التفاوض مع كافة الجهات المالية التي تستطيع أن تجني منها نتائج إيجابية على الصعيد المالي، وفق توقعات حظك اليوم لعبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يعيش اليوم مولود برج الحمل في أجواء مميزة وذلك مع شريك حياتك أو من تحب، وعلى الرغم مما تمر به حاليًا من تشوش منذ فترة، خاصة أن الوضع الفلكي سوف يساعدك أن تتمتع بحضور أخاذ وجذاب، كما أنه لن تكون حدود لطاقتك وتألقك وحالتك العاطفية، وفق حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد العاطفي.