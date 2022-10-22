حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

حذرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، مواليد بعض الأبراج من الإقبال على بعض الأفعال اليوم، وطالبتهم بالتزام الهدوء حتى لا يعرضوا أنفسهم لمشكلات، كما ساقت أخبار سارة لمواليد بعض الأبراج الأخرى.

وتحدثت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد عن تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيد المهني والعاطفي، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 22-10-2022 على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة بالنسبة لمواليد برج الحمل اليوم، ما يتطلب منك أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الحمل 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتعامل بلطف مع من تحب، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية أمام أحد.

حظك اليوم برج الثور 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب وقد تولد اليوم مشاعر حب رائعة.

حظك اليوم برج الثور 22-10-2022 على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وتبدو مستعدًا للتسامح مع من أساء إليك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم، ما يجعلك تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-10-2022 على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تقلل من حساسيتك تجاه الأمور.

حظك اليوم برج السرطان 22-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم، ما يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك.

حظك اليوم برج السرطان 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتلقى أخبار سارة وتعيش وقتًا مميزًا مع الأحباب اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 22-10-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر ونبتون بمنزلي المال اليوم، ما يتطلب منك مراجعة خطواتك وحساباتك لتتفادى المشاكل.

حظك اليوم برج الأسد 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك.

حظك اليوم برج العذراء 22-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برجك اليوم، ما يجعلك تنجح في لفت الأنظار إليك بسبب آرائك.

حظك اليوم برج العذراء 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتناغم القمر مع أورانوس اليوم، ما يساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 22-10-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت اليوم، لذا التزم السرية والكتمان، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الميزان 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزلك الثاني عشر، وهذا يتطلب منك العناية بصحتك جيدًا.

حظك اليوم برج العقرب 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم، ما يعدك بقضاء أوقات مميزة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 22-10-2022 على الصعيد المهني

تتواصل جيدا مع من حولك اليوم.

حظك اليوم برج القوس 22-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس، ما يتطلب منك الحذر والعمل بدقة.

حظك اليوم برج القوس 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

لا تنتظر أفعال معينة من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الجدي 22-10-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ، ما يساعدك على التخطيط.

حظك اليوم برج الجدي 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

تجد روحك في حاجة للحب أو للمغامرة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

عليك ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، اليوم وتعامل جيدًا مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 22-10-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وقراراتك جيدا اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 22-10-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تركز في كل سلوك تقوم به جيدا قبل أن تخاطر وتقبل على شئ أو تفعله.

حظك اليوم برج الحوت 22-10-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يتطلب منك ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك، واحترس من دخلاء أو أشخاص فضوليين يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.