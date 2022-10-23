عفاف راضي ورامي عياش يحييان مهرجان الموسيقى العربية الثلاثاء المقبل

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31، إذ يقام في الثامنة مساء الثلاثاء 25 أكتوبر على مسرح النافورة حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي يسبقها فاصلا للنجم اللبنانى رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود الى جانب فقرة غنائية لمطربة الأوبرا آيات فاروق، وأخرى موسيقية لـ عازف التشيللو عماد عاشور.

عروض مسرح الجمهورية

وبالتزامن على مسرح الجمهورية تعرض فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالى للباليه والمعهد العالي للفنون المسرحية أوبريت العشرة الطيبة من الحان الذكر سيد الدرويش، تأليف محمد تيمور وازجال بيرم التونسي، ومن إخراج ضياء الدين زكريا.

وفى السابعة مساء، وعلى المسرح الخارجي بالأوبرا يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر مجموعة من الأعمال التراثية الشهيرة.

فعاليات المؤتمر العلمي

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب، إذ يعقد على المسرح الصغير فى العاشرة صباحا جلسة تتناول التجارب الإبداعية للمسرح الغنائى فى البلاد العربية بحضور الدكتور هشام شرف ( العراق) مقررا ومشاركة الباحثين هبة محمد معين ترجمان (سوريا)، الدكتور حاج محمد الحبيب (الجزائر)، الدكتور أحمد دعوب (ليبيا).

وتستأنف الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين).

وفى الرابعة مساء وعقب انتهاء الجلسات تبدأ منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء.