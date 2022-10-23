راغب علامة: «سعادتي لا توصف بالغناء في دار الأوبرا المصرية»

أجرى الفنان راغب علامة مساء أمس، «البروفات» الأخيرة لحفله بمهرجان الموسيقى العربية، والمقرر إقامته اليوم، ومن المقرر أن يشاركه فيه كل من: مروة ناجي وسعد رمضان، وكان في استقباله عند وصوله مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجيهان مرسي مديرة المهرجان.

تكريم راغب علامة

ومن المقرر تكريم راغب علامة في الحفل، بسبب غيابه عن حفل الافتتاح، كما يقدم عددًا كبيرًا من أغانيه ومن بينها «قلبي عشقها»، «مغرم يا ليل»، «اسف حبيبتي»، «بتغيب بتروح»، «طب ليه»، «الحب الكبير» وغيرها من الأغاني.

الغناء في دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية

وأعرب علامة في تصريحات لــ«الوطن» عن سعادته بالحفل، مشددًأ على أن فرحته لا توصف ولا تقدر بالغناء في دار الأوبرا المصرية في مهرجان الموسيقى العربية، أحد أهم وأعرق المهرجانات الموسيقية التي تقيمها مصر.

وأشار إلى أنه كان يرغب في الغناء في المهرجان منذ فترة طويلة، وأن جيهان مرسي والقائمين على المهرجان تواصلوا معه أكثر من مرة ولكن المواعيد كانت غير متاحة.

وكان راغب علامة إستقبل قبل عدة أيام محمد رمضان في منزله وسط أسرته أثناء وجوده في رمضان لإستلام جائزة «الموريكس دور»، ونشر رمضان الصور وكتب رمضان على الفيسبوك: «يوم رائع مع عائلتي الثانية في لبنان.. الصديق والأخ الغالي راغب علامة كل حبي وتقديري لك على المستوى الفني و الإنساني».