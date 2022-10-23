هاني شاكر: الشركة المتحدة تقدم تغطية مميزة لمهرجان الموسيقى العربية

أشاد الفنان هاني شاكر بتغطية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمهرجان الموسيقى العربية سواء على التليفزيون عبر قناة «الحياة» أو عبر أثير الإذاعة بـ«نغم إف إم».

هاني شاكر ورأيه في التغظية

وقال هاني، في تصريحات لــ«الوطن»، إنّه مجهود كبير مبذول من الشركة المتحدة والقائمين عليها؛ لخروج مهرجان الموسيقى العربية في أبهى صوره، فرأيت قبل الاتجاه إلى الحفل الصورة، وكانت رائعة للغاية مثلما تعودنا دائما على الصورة والبث الرائع منذ مهرجان القلعة.

هاني شاكر يشيد بنغم إف إم

وأضاف هاني شاكر: «وأنا متجه إلى الحفل سمعت حفل صديقتي نادية مصطفى عبر أثير الإذاعة في نغم إف إم، وهذا أمر جيد للغاية، بأن يكون الفن الجيد الذي يقدمه المهرجان على مدار أسبوعين متوفرًا لدى الجميع سواء على شاشات التليفزيون أو عبر الراديو؛ لأن ذلك سيجذب الجميع وسيجذب أيضا ثقافات وأجيال مختلفة».

وعن الحفل الذي قدّمه، مساء أمس، أكد أنّ الحفل قريب جدا لقلبه، وكذا الغناء في دار الأوبرا المصرية، فهو يفضل الغناء فيها، مشيرًا إلى أنّ الجمهور كان متفاعلًا، ودائما المزاح معه، الأمر الذي أحبه للغاية، ويتمنى أن يستمر المهرجان دائمًا لأنّه نافذة جيدة للغاية لنشر الثقافة والأغاني الجيدة.

كان هاني شاكر كشف عن طقوسه في الغناء قبل أي حفل يغني بها في أثناء لقائه مع أميرة العادلي بقناة «الحياة»، وقال هاني إنّه قبل المسرح لا بد أن يتناول كوبًا من المياة الساخنة بالسكر؛ للحفاظ على قوة صوته.