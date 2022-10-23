القبض على 3 مسجلين خطر لقيامهم بخطف ميكانيكي سيارات في بولاق الدكرور

نجحت مباحث الجيزة في تحرير شخص يعمل ميكانيكي سيارات، اختطفه 3 أشخاص «مسجلين خطر»، وطلبوا فدية 80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واقعة خطف شخص واحتجازه

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود واقعة خطف شخص واحتجازه بشارع جمال يوسف دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ، 37 سنة، صاحب محل قطع غيار سيارات ومقيم الشيخ زايد، وبسؤاله قرر حال تواجد نجل شقيقة زوجته 19 سنة، ميكانيكي سيارات، بمقهى في الهرم، قام مجهولون باصطحابه وفروا هاربين.

وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من الجناة وطلبوا منه مبلغ 80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وعلى الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء علاء فتحي واللواء عبد خلف نائبي المدير، بسرعة ضبط الجناة وتحرير المخطوف.

وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة غفير جراج، 45 سنة، ومقيم شارع الثلاجة دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية جنايات «قتل»، وعامل في مقهى ومقيم الهرم والسابق اتهامه في قضية «سلاح بدون ترخيص»، وصاحب محل بلاستيشن، 32 سنة، ومقيم صفط اللبن، والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم ألقي القبض عليهم وبصحبتهم المجني عليه، وتم تحريره، وتبين وجود إصابات به «كدمة بالشفة العليا وسحجة بالرقبة»، وذلك في المحل ملك الثالث والكائن بذات العنوان سكنه.

وبمواجهتهم أمام العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، والمقدم محمد سعيد، رئيس المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قام الأول والثاني باصطحاب المجني عليه واحتجازه داخل محل ملك الثالث، بادعاء قيامه بسرقة توك توك من داخل جراج حراسة الأول.

وبمواجهة المجني عليه أنكر واقعة سرقة التوك توك، وبإعادة مناقشة الأول قرر أنه أثناء قيامه بالبحث عن المتهمين بسرقة التوك توك، اشتبه بالمجني عليه حال جلوسه على المقهى، ما دعاه لارتكابه الواقعة ظنا منه أنه وراء سرقة التوك توك.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.