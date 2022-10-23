الرئيس السيسي: أنشأنا 40 مدينة جديدة أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول للدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدًا لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوبة، بل بدا واضحًا أن الإصلاح لابد أن يشمل هذا الجهاز نفسه، متابعًا «توجهنا يتلخص في استهداف أمر بعينه والانتهاء منه، على سبيل المثال هناك 40 مدينة جديدة أُنشأت تحدث عنها رئيس الوزراء، أضافت لرصيد الدولة 10 تريليونات جنيه من الأصول».

لم ندفع قرشا واحدا من ميزانية الدولة لإنشاء العاصمة الإدارية

وأضاف السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أنَّ «العاصمة الإدارية الجديدة بنيت على مساحة 175 ألف فدان، نعمل على 45 ألف فدان منها فقط، ولم ندفع قرشًا واحدًا من ميزانية الدولة، والشركة العاملة، وأقدر أقول بمنتهى التواضع إن كل الإنفاق الذي نتحدث عنه هنا لا يقل عن 45 مليار جنيه، وهناك تكلفة مثلها ائتمان لدى من أخذ الأراضي».

استهدفنا تطبيق قوائم الانتظار لحل أزمة النظام الصحي

وتابع رئيس الجمهورية: «كان لدينا مشكلة في النظام الصحي، وبالتالي استهدفنا علاج فيروس سي، ولم تكن الخدمة الطبية جيدة، لذا استهدفنا تطبيق قوائم الانتظار»، مشيرًا إلى أنَّ «السنوات الثلاثة الماضية شهدت علاج 1.4 مليون حالة جراحات متقدمة.