أمطار اليوم تضرب المحافظات.. الإسكندرية وكفر الشيخ الأكثر تضررا

ضربت أمطار اليوم عددا من محافظات مصر، جاء على رأسها الإسكندرية وكفر الشيخ كونهما أكثر تضررا نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت عليهما، وسط إعلان حالات الطوارئ وتحذيرات بالتواجد في المنازل في حال عدم الاحتياج إلى النزول الضروري مع ارتداء الملابس الشتوية نظراً لبدء انخفاض درجات الحرارة.

البداية من الإسكندرية التي ضربتها أمطار اليوم متباينة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة أحيانا، حيث هطلت الأمطار في فترات متقطعة ازدادت شدتها مع تقدم الوقت قبل أن تتوقف مجددا على تلك المناطق.

التعامل مع أمطار اليوم في الإسكندرية

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية اليوم كانت متوسطة الشدة تميل إلى غزيرة أحيانا، مؤكدا استعداد الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها، وعلى جاهزية المحطات والشبكات.

أمطار اليوم على كفر الشيخ

على ذات المنوال وقعت أمطار غزيرة على محافظة كفر الشيخ، على جميع مراكزها ومدنها، وسجلت درجات الحرارة 25 مئوية، وسرعة الرياح 8 كيلو مترات في الساعة، الأمر الذي تبعه بقاء أهالي المحافظة في منازلهم بسبب غزارة الأمطار، فضلاً عن ارتداء ملابس ثقيلة.

أمطار اليوم الغزيرة على البحيرة

وما بين الإسكندرية وكفر الشيخ كانت محافظة البحيرة، على موعد مع ذات الطقس السيئ إذ سقطت أمطار غزيرة على عدد من المراكز، لاسيما المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، مع سقوط أمطار خفيفة على مركزي دمنهور وأبو حمص، ونشاط لحركة الرياح.

أمطار اليوم المتوسطة

أمطار اليوم كانت أقل حدة في محافظتي الغربية ودمياط اللتان شهدتا أمطارا متوسطة إلى خفيفة، مع نشاط ملحوظ للرياح على بعض مراكز ومدن وقرى المحافظتين مع انخفاض درجات الحرارة، وانتشار سيارات شفط المياه، هذا الأمر الذي ساعد على عدم التأثير على العمل داخل هيئة ميناء دمياط.