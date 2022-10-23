سقوط أمطار خفيفة على بورسعيد.. واستعدادات مكثفة من المحافظة

شهدت حالة الطقس في محافظة بورسعيد، اليوم، أضطراب الحالة الجوية منذ الساعات الأولى من الصباح، وحتى منتصف الظهيرة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، التي أوضحت أنه من المتوقع أن تشهد المحافظات الساحلية سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق.

أمطار خفيفة على بورسعيد

وشهدت محافظة بورسعيد، أمطارا خفيفة في الساعة الأولى من صباح اليوم استمرت دقائق وتحول الطقس إلى غائم على مدار اليوم وطبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس في بورسعيد اليوم شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى بلغت 20 درجة مئوية والكبرى 24 درجة مئوية مع احتمال كبير لسقوط الأمطار وبلغت نسبة الرطوبة 76%.

متابعة حالة الطقس في بورسعيد

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد تابع، حالة الطقس في بورسعيد وأكد أن المحافظة قامت باستعدادات مكثفة لمواجهة الطقس المتقلب في مختلف الأحياء.

وقال محافظ بورسعيد، إن الأحياء تستعد من خلال غرفة عمليات شكلتها المحافظة لمتابعة حالة الطقس مع التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المعنية.

وأعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ في بورسعيد أو سقوط الأمطار بغزارة، كما أكد المحافظ وجود خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار من سيارات شفط مياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في مختلف الأحياء لمواجهة موسم الشتاء.

كما أشار المحافظ إلى رفع كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع لمنع تراكم مياه الأمطار.