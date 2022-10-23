ضبط 61 مخالفة بالمخابز البلدية وتحرير 11 محضر عدم إعلان أسعار بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، ضبط 72 مخالفة تموينية، منها 61 للمخابز البلدية، وتنوعت بين خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وسجلات، وقضايا أخرى متنوعة، كما تم ضبط 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار.

تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية التموين، في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والمطاعم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة 339 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي

كما استعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات إزالة التعديات، مشيرا ًإلى انه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 20 تم إزالة 339 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى منها 289 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و50 حالة تعد على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

وأزالت الوحدات المحلية في مراكز بنى مزار، وسمالوط ، وديرمواس، بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، 27 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على أراضى أملاك دولة.