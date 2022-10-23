تعيين 747 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال شهر في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة الغير منتظمة وغيرها من القطاعات.

استخراج شهادات قياس مهارة ومنح رخص مزاولة حرفة

واستعرض محافظ المنيا، تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية، خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أوضح هشام ذكى وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم تعيين 747 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، كما نفذت المديرية 5 دورات تدريبية بمركز التدريب، ووحدة التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى استخراج 819 شهادة قياس مستوى مهارة ومنحهم رخصة مزاولة حرفة، وفى مجال السلامة المهنية، تم التفتيش على 419 منشأة فضلا عن القيام بـ 82 حملة تفتيشية، وأسفرت الحملات عن تحرير 134 محضر للمنشآت المخالفة، وعقد 21 ندوة توعية، فضلا عن فحص 27 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

التفتيش على 3438 منشأة يعمل بها 6343 عاملا

وأضاف، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 3438 منشأة يعمل بها 6343 عاملا أسفرت عن تحرير 174 محضراً، وعمل 53 ندوة للتوعية، بالإضافة إلى تلقى 24 شكوى عمالية، وفى مجال الرعاية الاجتماعية والصحية تم تقديم الخدمات لعدد 5504 مستفيد حيث تنوعت الخدمات المقدمة مابين ( منح دورية ـ زواج ـ انجاب ـ عمليات جراحية ـ علاج).