خبير: تصنيف مصر الائتماني عند «B» يؤكد استقرار الأوضاع في المستقبل

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الاقتصادية دائمًا تكون في حالة صعود وهبوط حسب التداعيات العالمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» صنفت مصر عند «B» في الائتمان للمرة الثانية، وذلك يمثل شهادة ثقة كبيرة في استقرار الأوضاع مستقبلًا.

مصر قادرة على التعامل مع مستجدات اللحظة

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر قادرة حتى اليوم على التعامل مع مستجدات اللحظة بتداعيتها الاقتصادية والسياسية التي طالت العالم بأكمله، مقارنة بالدول المتقدمة التي بدأت تحقق معدلات انكماش بالسالب بزيادة تلك الآثار والتداعيات.

وتابع، أن مصر تتعامل بشكل إيجابي مع آثار الأزمات العالمية، وتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو بكل القطاعات، مشيرًا إلى أننا كنا نسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات، ولولا الأزمات العالمية التي أصابت دول العالم بأكمله منها الكبرى، متابعًا أن شهادة «ستاندرد أند بورز» في ذلك الوقت متميزة ومطمئنة للغاية.

تصنيفات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» متشددة للغاية

وأوضح، أن تصنيفات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم تكون متشددة للغاية، لافتًا إلى أن تلك التصنيفات تعطينا مؤشرات على الجانبين بالداخل والخارج، حيث أنه داخليًا يؤكد سير الدولة في الطريق الصحيح، أما بالخارج فهي تعطي صورة جيدة عن مصر لدى دول العالم.

طريقة تصنيف الدول وفقًا لمؤسسة «ستاندرد أند بورز»

وذكر أن تصنيف مؤسسة «ستاندرد أند بورز» في الائتمان الخاص بكل دولة يتم بناءً على 3 مستويات وهم: «A, B, C»، والأعلى تصنيف يمثل A، أما الأقل تصنيف هو C، لافتًا إلى أن تقييم الدولة يتم وفقًا لقدرتها على سداد التزامتها المالية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي الخاص بالدولة.