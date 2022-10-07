تراجع «ستاندرد أند بورز» بـ 38.76 نقطة.. وتوقعات ألمانية بركود في 2023

شهدت الساحة الاقتصادية لعالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، إغلاق سوق الأسهم، في «بورصة نيويورك» الأمريكية، على انخفاض، فيما أجل القضاء الأمريكي، قضية صفقة «تويتر»، إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض «ستاندرد أند بورز 500» بـ 38.76 نقطة «1.02 %»، ليسجل 3744.52 نقطة.

هبوط «داو جونز الصناعي» بـ 346.93 نقطة

كما سجل مؤشر «ناسداك المجمع» عند 75.33 نقطة «0.68 %»، ليحقق عند إغلاق التداول، 11073.31 نقطة، فيما شهد «داو جونز الصناعي» هبوطا بـ 346.93 نقطة «1.15%»، ليحقق عند إغلاق الجلسات عند 29926.94 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي «ديلاوير»، قرر قاض تأجيل المحاكمة في قضية مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك و«تويتر» إلى 28 أكتوبر الجاري، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن قرار التأجيل يهدف إلى إفساح المجال لإنهاء الصفقة بين الطرفين.

وقال محامو ماسك، إن «تويتر»، رفضت عرض الملياردير الأمريكي، للاستحواذ على الشركة بقيمة 44 مليار دولار، وطالب المحامون، في وقت سابق، بوقف المحاكمة.

بدوره، اتهم ماسك، المديرين التنفيذيين في «تويتر» بالتهور في موقفهم تجاه صفقة شراء موقع التدوينات القصيرة، وأرسل مستشارو مؤسس «سبيس إكس»، إشعارا إلى الموقع يفيد بأن الأول ينوي إتمام الصفقة وفقا للشروط المنصوص عليها في 25 أبريل 2022.

وفي وقت سابق، طلب ماسك من شركة «تويتر»، إسقاط جميع الدعاوى القضائية من أجل إغلاق الصفقة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «واشنطن» لا تخطط لسحب قواتها وقطع التعاون العسكري مع السعودية، ردا على قرار «أوبك +» خفض إنتاج النفط.

«واشنطن»: لدينا علاقات شاملة مع «الرياض»

وأمس الأول الأربعاء، اتفقت الدول الأعضاء في «أوبك +» على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما قال المتحدث باسم الوزارة، فيدانت باتيل، إن بلاده لديها علاقات شاملة للغاية مع «الرياض»، بينها الشراكات الإقليمية.

وفي ألمانيا، توقعت وزارة الاقتصاد، حدوث ركود بنسبة 0.4% وتضخم بنسبة 8% في عام 2023، وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك، توقع ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف في 2023 إلى 5.4%، من 5.2% في العام الجاري 2022.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاعا للرأى عدم رضا الغالبية العظمى من الألمان، عن الوضع الاقتصادي، ومستاؤون أكثر مما كانوا بعد الأزمة العالمية 2008.

80 % من الألمان يقيمون الوضع الاقتصادي سلبيا

وقالت قناة «أيه آر دي» الألمانية، في الاستطلاع، إن 4 من كل 5 مواطنين «80%» يقيمون الوضع الاقتصادي بشكل سلبي، 47% منهم أقل جودة و33% سيئ، مشيرة إلى أن الوضع الألماني يثير قلق 85% من المواطنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب غالبية المشاركين، «53%» أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خلال عام سيكون أسوأ مما هو عليه اليوم، و32% يتوقعون استقراره، و12% يرون التحسن في غضون عام.

وفي إطار أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا على خلفية العقوبات الغربية على روسيا، قال روزان ميتير في صحيفة «جيوبوليتيكا»، إن القارة العجوز وقعت في أزمة طاقة غير مسبوقة، تنذر بعواقب على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معتبرا أن سياسي أوروبا فقدوا عقولهم، حيث يمر «الاتحاد» بأزمة طاقة حادة، لا أحد يعرف نهايتها.