«القومية للأنفاق»: تصاعد أدخنة من محطة بدر غدا لإجراء اختبارات مكافحة الحريق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنّه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، جرى تحديد غدا الإثنين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، لإجراء اختبارت سحب الأدخنة من محطة بدر في القطار الكهربائي الخفيف.

اختبارات على أنظمة مكافحة الحريق

وذكرت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان عنها قبل قليل، أنّه سيتم إجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطة بدر كنموذج لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT، مناشدا سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار، بعدم القلق أو الخوف حال ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بالمحطة.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أجرى صباح اليوم جولة تفقدية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي سبق وتم افتتاح المحطة العملاقة عدلي منصور والمرحلتين الأولى والثانية منه يوم 3 يوليو الماضي، حيث استقل الوزير أحد القطارات من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.