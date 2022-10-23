قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمنصورة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى 10 صباحا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء المغذية لهذه المناطق بمعرفة قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه بناء على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء جنوب الدقهلية - هندسة كهرباء شرق المنصورة، فإن أعمال الصيانة ستتم على لوحة توزيع الكهرباء المشار إليها.

أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار عنها، هي منطقة سندوب بالكامل وسكة سندوب وعزبة فاطمة هانم ومصنعي الخشب الحبيبي والراتنجات بسندوب بنطاق حي غرب المنصورة.

قطع الكهرباء لأعمال الصيانة

وقال المحاسب متولي عبد العال، رئيس حي غرب مدينة المنصورة، إنه جار التنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.