موعد محاكمة عريس الإسماعيلية.. القضية تصل محطتها الأخيرة نوفمبر المقبل

3 أسابيع مرّت على ظهور «عروس الإسماعيلية» من جديد على الساحة وتصدر أخبارها المواقع الإخبارية والقنوات بعد تحريرها محضرا في زوجها اتهمته فيه باحتجازها والاعتداء عليها بالضرب، وإحالة النيابة العامة المتهم للمحاكمة، إلى أن وصلت واقعة عريس الإسماعيلية إلى محطتها الأخيرة بتحديد موعد المحاكمة يوم 6 نوفمبر للنطق بالحكم.

موعد محاكمة عريس الإسماعيلية

وتداولت محكمة جنح الإسماعيلية على جلستين اليوم الأحد وجلسة الأسبوع الماضي، قبل أن تقرر اليوم موعد محاكمة عريس الإسماعيلية والتأجيل للمرة الثانية لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.

مناوشات بين المحامين

وشهدت جلسة اليوم مناوشات بين دفاع المتهم ودفاع المجني عليها والمدعي بالحق المدني، طالب فيها محامي «عروس الإسماعيلية» بتوجيه تهم الشروع في القتل والتعذيب والاحتجاز للمتهم في الواقعة.

كما طالب بضرورة مناظرة المحكمة للمجني عليها مها عمران المعروفة إعلامياً باسم «عروس الإسماعيلية» وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وطلب محامي المتهم ببراءة موكله لانتفاء جريمة الاحتجاز والضرب، مشيراً إلى أن الواقعة جائزة الحدوث بين أي زوجين مستنداً إلى رضا الزوجة مستنداً على أقوالها في محضر الشرطة قائلاً: «المجني عليها قالت أنهما كانا جالسين والهزار قلب جد وضربها».

واستند محامي اللمتهم والمعروف باسم «عريس الإسماعيلية» لتقرير الطبيب الشرعي والذي وصفه بأنه جاء وافياً مقرراً وجود كدمة بمساحة 1 سم وتجمع دموي بسيط تحت ملتحمة العين اليسرى إثر جسم صلب وهو ما أكده المتهم باصطدامها في «النيش» داخل منزل الزوجية.