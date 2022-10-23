طقس الإسماعيلية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار متوسطة خلال الساعات المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك تكاثرا للسحب الرعدية على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل السواحل الشرقية وتتضمن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ومنطقة شمال سيناء.

حالة الطقس في الإسماعيلية صباح اليوم

وشهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد استقرار في الأحوال الجوية وظهور الشمس من الساعات الأولى، مع استقرار وسيولة في حالة الطرق السريعة والصحراوية المؤدية إلى القاهرة والسويس وبورسعيد وشمال سيناء.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في مدن القناة المواطنين من احتمالية تغير وتقلب الأحوال الجوية في الساعات المقبلة، خاصة مع تحذير الأرصاد من احتمالية سقوط أمطار رعدية علي بعض المناطق.

ووجهت الشبكة المواطنين بضرورة الحيطة والحذر، واتخاذ اجراءات السلامة بتقليل السرعات على الطرق وعدم التلامس مع أعمدة الكهرباء حال سقوط الامطار.

وفي السياق ذاته، وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتفعيل غرف الطوارئ الفرعية في الأحياء والمراكز والمدن، وربطها بغرفة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال الساعات المقبلة.