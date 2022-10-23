تأجيل محاكمة «عريس الإسماعيلية» لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم

أجلت محكمة جنح الإسماعيلية، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته، والمعروفة إعلاميا بـ«عروس الإسماعيلية»، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار عمر نصار، وعضوية المستشار هشام خالد، وأمانة سر محمد قطب ومحمد محمود علي ومحمد نصر الدين وأسامة بركات.

مرافعة دفاع المجني عليها في واقعة «عروس الإسماعيلية»

واستمعت المحكمة، اليوم الأحد، إلى دفاع المجني عليها والمدعي بالحق المدني أشرف ثابت، والذي طلب ضرورة عرض المجني عليها على الطب الشرعي للكشف عليها ظاهريا وداخليا لبيان ما بها من إصابات.

واستمعت المحكمة لمرافعة محامي المجني عليها، والذي طلب توجيه تهم الشروع في القتل والتعذيب وإحالة الدعوى مرة أخرى إلى النيابة، لاتخاذ شؤونها، وطلب تحريات المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية لإقامة الدليل على المتهم.

حضور المتهم في حراسة مشددة

وحضر المتهم عبدالله أحمد مصطفى في حراسة مشددة إلى قاعة محكمة الجنح في مجمع محاكم الإسماعيلية، في ثاني جلسات المحاكمة في الواقعة، والمعروفة إعلاميا بـ«عروس الإسماعيلية».

وطلب طارق عبدالحليم، محامي المتهم، بتغيير مواد الاتهام من الضرب والاحتجاز والبراءة لموكله، باعتبار أن الطب الشرعي أكد عدم اعتداء المتهم على المجني عليها بأداة كما هو مثبت في تحقيقات النيابة العامة.