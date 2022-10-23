محامي عروس الإسماعيلية أمام المحكمة: المتهم شرع في قتل موكلتي

قال أشرف ثابت، محامي عروس الإسماعيلية، خلال مرافعته أمام محكمة جنح الإسماعيلية، إن القضية ليست فقط ضرب واعتداء، وإنما شروع في قتل حاول المتهم عريس الإسماعيلية تنفيذه.

تعذيب وضرب عروس الإسماعيلية

وأضاف «ثابت»، أن دعوى عروس الإسماعيلية ما زالت رهن التحقيق، ولم يتم الفصل فيها، إلى أن يتحقق الدليل بإثبات الاعتداء على المجني عليها والوصول إلى أركان الجريمة بحسب وصفه، موضحا أن هناك آخرين اشتركوا في تعذيب وضرب عروس الإسماعيلية، وهو شقيق المتهم، مشيرا إلى أن المتهم خطط ودبر وبيت العزم على الشروع في قتل المجني عليها بعد واقعة السحل ليلة زفافها.

محاضر ضد أهل عروس الإسماعيلية

وتابع: «يوم 3 مارس حرر العريس محضرا ضد والد العروسة وزوج شقيقتها لكسر شوكة الزوجة، وحرر محضرا آخر يوم 8 أكتوبر في الزوجة، اتهمها بسرقة الذهب للقضاء عليها والاستيلاء على المنقولات الخاصة بها».

وأردف أن الاتهام ثابت، و«أطلب من المحكمة توجيه تهم الشروع في القتل والتعذيب وإحالة الدعوى مرة أخرى إلي النيابة لاتخاذ شئونها، وطلب تحريات المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية لإقامة الدليل على المتهم».