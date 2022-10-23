عضو التحالف الوطني: نسعى لتوحيد الجهود بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا

ثمَّن مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، روح التعاون المشتركة بين مؤسسات التحالف في إطلاق القوافل التنموية والتوعوية بشكل مؤسسي ومنظم، الأمر الذي يحقق التكامل الذي يهدف إليه ميثاق التحالف، وتصب نتائجه في مصلحة المواطن الأكثر احتياجا.

إعلان 2022 عام المجتمع المدني

وقالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني كان له أكبر الأثر في توحيد جهود المؤسسات والجمعيات لخدمة المواطن المصري صاحب المصلحة الأولى في كل ما يتم من تنمية على أرض الوطن.

وأشارت إلى أن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتحركاته الرامية إلى الوصول لكل مواطن في ربوع ونجوع وقرى مصر لتمكينه وتقديم الدعم النقدي والغذائي والعيني والطبي والصحي والتوعوي له بمثابة نجاح كبير في فكرة إنفاذ الحقوق والبحث عن مستحقيها.

توحيد الجهود ومساندة الحكومة في دعم الفئات المستحقة

ورأت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن الخطوات الحثيثة التي يقوم بها التحالف بشكل يومي في فكرة توحيد الجهود ومساندة الحكومة في دعم الفئات المستحقة والأكثر احتياجا من المواطنين من شأنه أن يحقق تنمية المواطن.

وقالت إن تقديم التحالف لقصص نجاح الجمعيات والمتطوعين والمشروعات من خلال منبر إعلامي يخلق حالة من التواصل الحقيقي ما بين المؤسسات والدولة والمواطن، حتى يشعر الجميع بالجهد المبذولة على كل المستويات، خاصة وأن التحالف عظم من فكرة العمل الجماعي وعلى أرضية وجزيرة مشتركة.