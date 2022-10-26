قانوني يوضح عقوبة المتهم بالنصب على الشباب وتسفيرهم للخارج.. تصل لـ«سنة» حبس

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتهم بالنصب على الشباب وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج، حيث أنشأ صفحة على فيس بوك، للترويج لنشاطه الإجرامي، للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بقدراته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ياسر سيد، المحامي بالنقض، أوضح العقوبة التي تنتظر المتهم، قائلًا إنّ عقوبته هي الحبس نتيجة لممارسته جريمة النصب التي تعتبر الاعتداء على ملكية الغير، حيث استخدم المتهم الأساليب الاحتيالية للاستيلاء على أموال المواطنين، وأجبر المجني عليهم على تسليم مالهم تحت تأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

العقوبة التي تنتظر المتهم

وأضاف سيد، أنّ قانون العقوبات شرع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم بالنصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح، وفقًا لنص المادة 336 عقوبات، التي تقضي بـ الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وحال العودة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية بلاغا لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وبالتحريات وجمع المعلومات، تمكن تحديد المتهم بإدارة الصفحة، وتبيّن أنّه صاحب شركة بمصر القديمة، يجمع جوازات السفر من راغبي السفر بالخارج، وبحوزته مبالغ ماليه مقابل للحصول على تأشيرة السفر، لإيهامهم بالسفر للعمل خارج البلاد.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في الشركة وبصحبته أحد العاملين، وعثر بداخلها على «جوازات سفر منسوبة لراغبي السفر للعمل، وماكينة تصوير، وسكانر، وطابعة، وراوتر، و2 بطاقة رقم قومي خاصة بالمتهم الأول، و4 بطاقات بنكية بالمتهم الأول، و7 هواتف محمولة لإيهام المواطنين، و2 أكلاشيه، ومبلغ مالي، وسيارة».

وبمواجهته أقر المتهم بارتكابه الواقعة وحيازة الأجهزة المضبوطة لاستخدامها في جريمته، وإيهام المواطنين للسفر للعمل بالخارج، واقتصار دور المتهم الثاني على العمل كـ سكرتير، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.