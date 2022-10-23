السيسي عن أحداث «2011-2013»: كنا ماشيين على حافة الفوضى لكن ربنا سلم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات لن تنتهي في أي دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الحلول في ظل المعطيات التي أعقبت أحداث عامي 2011 و2013 باتت مستحيلة، خاصة مع تداخل الأولويات: "نبدأ بالتعليم أم الصحة؟ هل العشوائيات أم الإعلام؟ هل الجهاز الإداري أم الوعي الغذائي؟ هل الفهم الخاطئ؟".

وأضاف السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022: "ربنا سلم وحفظ وقدر ويسر أمر آخر، وله الحمد والشكر والمنة، كل الكلام اللي بقوله ده هو الأرضية اللي كنا فيها وماشيين عليها، كنا ماشيين على الحافة، تدخل البلد في فوضى ومترجعش منها تاني زي ما غيرنا دخل".

السيسي: إحنا أقل في الموارد من دول كتير

وتابع: "إحنا شايفين دول جنبنا، كنا متصورين إننا بُعاد عنها، لكن في الحقيقة إحنا مش بعيد عنها أبدًا، إحنا أقل منها في الموارد، عندنا 100 مليون نسمة والفصيل الموجود كان استقر بجهده خلال آخر 50 سنة، بعد ما سمح لهم الرئيس السادات بالحركة وأصبح لديه قواعد، بصرف النظر عما إذا كانت سليمة، لكن الله أراد أمرا آخر".

وأكد "السيسي"، أنه حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات، وقال: "لدرجة إن لما كان حد في مصر يلاقي مشكلة يقول طيب ما يسافر.. خلاص الناس ساعدت كتير قوي، بقالها سنين بتساعد، وأنت مساعدتش نفسك، عمرك أبدًا عودك هيصل وتقف".