السيسي: عاهدنا الله إننا نتحرك كمصريين مع بعض لإنجاح المسار الإصلاحي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ طريقنا ومسارنا هو ما عاهدنا ربنا عليه، «احنا عاهدنا ربنا إننا هنتحرك مع بعض كمصريين من أجل إنفاذ وإنجاح المسار الإصلاحي اللي بنتكلم عليه، وبقول إن دة لا مسار حكومة ولا مسار قيادة ولكن مسار دولة بشعبها، هما اللي هينجحوا أو لقدر الله لا».

طريقنا العمل والعلم والحلم والأمل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، «طريقتا ومسارنا عاهدنا به بعضنا البعض، طريقنا هو طريق العمل والعلم والحلم والأمل، طريق بدأنا ونكمله معا إن شاء الله، طريق يتسع للجميع».