بدء الدورات التدريبية لتأهيل طلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان لسوق العمل 

انطلقت اليوم الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، الخاصة بمشروع تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل CAREERY للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الجامعة مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

انطلاق أولى الدورات التدريبية للمشروع

وتنطلق اليوم أولى الدورات التدريبية للمشروع بالعام الجامعي الجديد من كلية الصيدلة بجامعة حلوان لطلاب الفرقة الأولى، وتستمر الدورات التدريبية هذا الأسبوع بكليات الصيدلة الخدمة الاجتماعية وهندسة حلوان وهندسة المطرية لكي يتم إعداد وتأهيل جميع طلاب الجامعة لسوق العمل (الفرقة الأولى / الإعدادي).

وتشمل الدورات دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

دورات تدريبية حول مهارات الاتصال والتواصل الفعال

جدير بالذكر أن مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان يقدم دورات تدريبية أخرى للطلاب منها مهارات الاتصال والتواصل الفعال، مهارات العمل الجماعي وفرق العمل، وبرنامج ابدأ مشروعك الخاص، كما يقدم المركز دورات تدريبية تخصصية في مهارات اللغة الإنجليزية المستخدمة لسوق العمل، كذلك يقدم المركز الاستشارات الوظيفية للطلاب، ويقدم فرص عمل وينظم ملتقيات للتوظيف، وفرص تدريب داخل وخارج الجامعة بكبري الكيانات والشركات في منطقة حلوان ومع منظمات المجتمع المدني المختلفة، ودورات مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، ويستطيع باقي طلاب الجامعة الحصول على نفس الخدمات من المركز بالتعاون المباشر مع مركز CDC.