محمد الغيطي يكشف تفاصيل مسلسل «الضاحك الباكي»: يستعرض قيمة نجيب الريحاني

أكد السيناريست محمد الغيطي، أن مشروع مسلسل «الضاحك الباكي» الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة ليس مجرد سيرة ذاتية للنجم الكبير الراحل نجيب الريحاني، ولكنه رصد وتوثيق لفترة زمنية نعرف من خلالها شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومعرفة تاريخ مصر في تلك الفترة.

نجيب الريحاني هو صانع الفن المصري الحقيقي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن أسباب اختيار نجيب الريحاني كشخصية للمشروع له أسباب كثيرة أولها أنه يمثل حلمًا كبيرًا له ظل يراوده على مدار سنوات، فضلًا عن أن شخصية العظيم نجيب الريحاني لا تعتبر مجرد شخصية عابرة بل هو صانع الفن المصري الحقيقي على مدار نصف قرن.

وتابع: «المشروع يتناول قصة حياته بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949 وهي حقبة زمنية مهمة تعكس الفن الحقيقي الذي صنعه الراحل حيث استطاع تحويل الكوميديا من الاسكتشات إلى كوميديا الإنسانية والتي تصنع الإنسان والشخصية المصرية».

العمل يروج ويشرح للأجيال الجديدة قيمة نجيب الريحاني

وأشار مؤلف الضاحك الباكي، إلى أن العمل يروج ويشرح للأجيال الجديدة أهمية نجيب الريحاني، حيث إن هذه الأجيال لا تحب القراءة مقارنة بالأجيال القديمة التي تربت منذ صغرها على قراءة التاريخ عبر سير العظماء.

شدد الغيطي على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تضع نصب أعينها أهمية عودة القوى الناعمة الحقيقية لمصر ودورها في التنوير، مشيدًا بعودة المخرج محمد فاضل واصفًا الخطوة بـ«الإنجاز الكبير».

أوضح أن أعمال التصوير مستمرة حتى الآن وأن الفنان عمرو عبدالجليل يقوم بدور عظيم في العمل حيث يجسد شخصية نجيب الريحاني.