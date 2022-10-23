«المطاعم السياحية» تستطلع رأي أعضائها في مواعيد العمل وفقا للتوقيت الشتوي

تجري غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إحدى الغرف التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، استبيانا بين أعضائها لمعرفة مدى رغبتهم في زيادة مواعيد العمل خلال فصل الشتاء الجاري عما هو معمول به حاليا.

وقال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه في إطار جهود الغرفة في المساعدة في زيادة الدخل السياحي، فهناك رغبة لدى الغرفة لمعرفة من يرى من المنشآت والمطاعم السياحية مد مواعيد السهر بالمحال والمنشآت السياحية لتعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

مواعيد عمل المطاعم وفقا للتوقيت الشتوي

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي تم تعميمه على كل أعضاء الغرفة أن مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية حاليا تأتي وفقا لقرار وزير السياحة رقم 512 لسنة 2020 والذي أتاح للمنشآت السياحية العمل حتى الساعة 12 صباحا خلال فصل الشتاء مع المد حد الساعة 1 صباحا أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام العطلات الرسمية للدولة.

آخر موعد لإرسال الآراء الخميس المقبل

ولفت المصري خلال الخطاب الدوري، إلى ضرورة قيام المنشآت السياحية بإرسال رأيها قبل يوم الخميس المقبل الموافق 27 أكتوبر 2022 بخصوص رغبتها فى زيادة ساعات العمل بعد المواعيد المقررة وفقا للتوقيت الشتوى الحالي، موضحا أن المواعيد التى تعمل بها المطاعم السياحية خاصة بها ولا تطبق عليها مواعيد عمل المولات والمجتمعات والمراكز التجارية وما شابه ذلك من تجمعات حيث إن لها قوانين خاصة بها.

ومن جهته، قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه من أجل زيادة التدفقات السياحية وارتفاع الإيرادات المحققة من صناعة السياحة فلا بد من عودة مواعيد عمل المطاعم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وذلك إذا ما أردنا أن تحافظ المطاعم السياحية المصرية على وضعها الطبيعي كرائدة هذا المجال بالشرق الأوسط.