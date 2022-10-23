رئيس جامعة حلوان يوجه بتطوير المباني القديمة لاستغلالها كقاعات تعليمية

وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بعمل صيانة للمباني القديمة على أعلى مستوى وعمل تطوير شامل بها، ليتم استغلالها كقاعات تعليمية متطورة تخدم كليات الجامعة، وتساهم في تدريب الطلاب على المستوى اللائق.

ووجه قسم التعليم الصناعي بكلية التربية بصياغة مقترحات لبرامج جديدة تخدم الصناعة، ويتم تدريب طلابها بهذه الورش.

تجهيز أماكن على أعلى مستوى للتحصيل الدراسي

وأكد "قنديل" خلال جولته بـ جامعة حلوان أنه يجب تجهيز أماكن للطلاب على أعلى مستوى للتحصيل الدراسي والمحاضرات والتدريب من خلال ورش العمل، مشيرًا إلى أن توفير أماكن مناسبة للوحدات الإنتاجية مهم؛ لأنها أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية لدورها الكبير في تدريب الطلاب وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالجامعة من منتجات، وهو ما يؤدي بدوره إلى الإنتاج وتوفير المتطلبات والاحتياجات المطلوبة للجامعة.