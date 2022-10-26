قانوني يوضح عقوبة 3 متهمين بخطف ميكانيكي سيارات.. تصل لـ«سجن مشدد»

تمكنت مباحث الجيزة، من تحرير شخص يعمل ميكانيكي سيارات، خطفه 3 مسجلين خطر، وطلبوا فدية 80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام لاستكمال التحقيقات معهم.

وتحدّث أشرف ناجي المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تنتظر المتهمين، قائلًا إنّ العقوبة قد تصل إلى الإعدام، موضحا أنّ القانون حدد عقوبات رادعة لكل من يرتكب جريمة الخطف وطلب الفدية، ووفقًا للنص القانون وضع أركان يجب توافرها لتكتمل الجريمة، بالمادة 288 على أنّ الركن الأول هو المادي، وثانيها هو الركن المعنوي، لأنه يتمثل في التحايل أو الإكراه، والركن بالقصد الجنائي العام من الجريمة، ويتمثل في ارتكاب المتهم للجريمة في الإرادة الكاملة لارتكابها.

تصل العقوبة للإعدام

وقال ناجي، إنّه وفقًا لتعديل نص المادة 290 بأن تصبح عقوبة الخطف هي الإعدام، حال خطف شخص بطريقة التحايل أو هتك عرضه، وكان ذلك بالإكراه، وقتها تكون العقوبة السجن المشدد مدة 10 سنوات.

أما في حالة طلب الفدية، تكون العقوبة بالسجن المشدد، على أن تبدأ من 15 إلى 20 سنة، وحال كان المخطوف طفل أو فتاة، فتقع عليه عقوبة بالسجن المؤبد، وحال اقترنت جريمة الخطف بأي جناية أخرى، أو حال هتك عرض المخطوف، تكون العقوبة الإعدام.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تلقت المباحث العامة، بلاغًا يفيد بخطف شخص واحتجازه، وبالفحص تم التقابل مع المبلغ، وتبيّن أنّه يمتلك محل لبيع قطع غيار السيارات بالشيخ زايد، وبسؤاله أقر بأنّه وقت تواجد نجل شقيقة زوجته يعمل ميكانيكي سيارات، في مقهى بالهرم، خطفه مجهولون وفروا هاربين.

فديه 80 ألف جنيه

وعقب حدوث الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا من الجناة، وطلبوا 80 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وتم تحرير المخطوف بعد ضبط الجناة، وبمواجهة المجني عليه أنكر واقعة سرقة التوك توك، وبمواجهه الأول أقر بأنّه أثناء البحث عن المتهمين بعد سرقة التوك توك، اشتبه بالمجني عليه وقت جلوسه على المقهى، فارتكب الواقعة ظنّا منه أنّه وراء سرقة التوك توك.