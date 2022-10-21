مصرع عامل أثناء عبوره الطريق في بولاق الدكرور

لقى عامل مصرعه حال عبوره نهر الطريق أعلى القوس الغربي صفط اللبن، اتجاه الرماية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار لمديرية الأمن بتفاصيل الحادث

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلاقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم، ومتوفى أعلى القوس الغربي دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم محمد سعيد رئيس المباحث والقوة المرافقة إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أثناء سير سيارة نقل جامبو قيادة سائق 48 سنة ومقيم الفيوم اصطدمت بعامل 26 سنة ومقيم البدرشين «متوفى»، إثر إصابته بكسر متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلى حال عبوره نهر الطريق أعلى القوس الغربي.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد تحرر المحضر اللازم واحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.