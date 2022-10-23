رجل أعمال: «المنافسة شيء صحي للاستثمار في كل القطاعات»

قال رجل الأعمال علاء عرفة، رئيس شركة العرفة للاستثمارات والرئيس التنفيذي لشركة الملابس السويسرية، إن شركته تعمل بكل طاقتها لتصدير كافة المنتجات، ودائما ما نسعد بالمستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، فالمنافسة شيء صحي للاستثمار، «علشان إحنا مصدرين فمتعودين على المنافسة والمنافسة في كل حتة في الدنيا».

عرفة: باتت مصر حاليا تستورد الكثير من الملابس

وأضاف «عرفة»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مصانع صغيرة داخل مصر تحتاج إلى تنمية هذ القطاع، حيث أن هذا القطاع كان أحد أهم القطاعات في مصر، حتى باتت مصر حاليا تستورد الكثير من الملابس.

عرفة: محتاجين نشوف الناس اللي موجودة على الأرض ونعمل بيهم التوسعات

واستطرد: «أحنا محتاجين نشوف الناس اللي موجودة على الأرض ونعمل بيهم التوسعات، لأن التوسعات هي الأضمن والأسهل، لكن المناخ لا يساعد بسبب نسب الضرائب والجمارك والتأمينات تحتاج لمراجعة طالما كانت المنشآت ملتزمة بما تقرره الدولة، فتكون عميل متعامل ولها ملفات ويجب أن يعامل على كونه عميل ونحترم مجال رجال الأعمال».

وأوضح أنه بالنسبة للمجتمع الصناعي فلابد من احترام المصنع طالما كان يحترم القانون، فالمناخ الخاص بالاستثمار في مصر يعد أخطر من المنافسة، إذ أن المنافسة شيء صحي، ومن يخاف من المنافسة فعليه أن لا يذهب إلى مجال السوق برمته.

وتابع: «أنا مستمتع بالقعدة دي لأن فيها أفكار كتير جديدة وجميلة، وأتمنى أن لا يختصر الاجتماع بالكلام وخلاص، وأتمنى أننا نستمر في المتابعة مع بعض ونشوف نتائج ونحقق ونصلح ونقترح، وبقترح يكون عندنا حاجة نشطة لحين تحقيق النتائج فيما نرجوه من تقدم في المجال الصناعي».