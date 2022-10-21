شاب يعتدي على طاقم تمريض مستشفى طما المركزي بعد وفاة والده داخلها

أقدم شاب من مركز طما بمحافظة سوهاج، على التعدي على طاقم مستشفى طما المركزي، عقب وفاة والده أثناء إسعافه، لاعتقاده أنهم تأخروا في تقديم الخدمة الطبية.

إخطار مديرية الأمن بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد ورود إخطارا تبلغ لمركز شرطة طما من المدعو «وليد ا ع م»، سن 42 مدير بمستشفي طما المركزي، ويقيم بناحية دائرة المركز بقيام المدعو «سيد ع ا م»، سن 28 عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز بالتعدي على طاقم التمريض بالمستشفى بالسب والشتم، وإحداث بعض التلفيات بجهاز رسم القلب بقسم الاستقبال بسبب إدعائه تأخرهم فـي تقديم الخدمة الطبية لوالده، والذي توفـى أثناء تقديم العلاج اللازم.

ضبط المتهم

وتم ضبط المشكو فـي حقه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأوضح أشرف صلاح المحامى لـ«الوطن» أن عقوبة إتلاف المال العام تصل للحبس 6 أشهر وغرامة.