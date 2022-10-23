رئيس «رجال الأعمال»: الدولة تسعى لتحويل القطاع الخاص إلى قائد للتنمية الاقتصادية

قال جمال أبو علي، رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، إن المركزية واللامركزية في التعامل مع المستثمرين يجب أن تعطيها القيادة السياسية الأولوية خلال الفترة المقبلة، كما أن رؤية الدولة للقطاع الخاص تتمثل في تحويله من شريك في مسيرة التنمية الاقتصادية ليكون قائدا لها بدعم من الدولة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى آليات جذب الاستثمار

وأضاف «أبو علي»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي قائدة لمجال الصناعات الوسيطة والمغذية، وإحدى آليات جذب الاستثمار الأجنبي الكبير.

رفع كفاءة سوق العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستطرد: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، وبرامج مثل حياة كريمة وأعمال التنمية في القرى والأقاليم تؤدي لمشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأعمال التنموية التي تعمل عليها الدولة».

وأوضح أنه بالنسبة للتراخيص والموافقات الأخيرة على تأسيس الشركات، حدثت خطوات كبرى للأمام كقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب قياس الأثر الخاص به: «أتمنى نوصل ليوم تكون سهولة الحصول على الرخصة الذهبية متاحة للجميع سواء مستثمر استراتيجي أو شركة صغيرة».