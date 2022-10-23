مدبولي: حققنا 9% نموا اقتصاديا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر مرت بـ5 أزمات اقتصادية في آخر 10 سنوات، مؤكدا أن «كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط وانهيار أي دولة، وهي الاضطرابات السياسية في عامي 2011 و2013، وأزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، وأزمة كورونا في 2020، والأزمة الروسية الأوكرانية 2022».

وأضاف مدبولي في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، «رغم كل ذلك، دخلت مصر في مركز قوي على نحو استثنائي، مكنها في فترة كورونا من المقاومة والنجاح في الخروج، وحققنا نسب نمو موجبة، رغم أن أغلب الدول الأخرى في المنطقة تنمو بمعدلات سالبة».

وأوضح «في النصف الأول من 2021- 2022 حققنا نسبة نمو قدرها 9%، وهو ما لم تحققه مصر من قبل، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية حلّ الدور عليها، لتشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المصري، بعد أن شهدت الإيرادات والصادرات أعلى أرقام، ونجت مصر من الانكماش العالمي أفضل كثيرا من دول أخرى، وكان الاقتصاد المصري قادرا على المقاومة».