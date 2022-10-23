أمطار غزيرة تضرب الفيوم.. وبرق ورعد في السماء «صور»

تساقطت أمطار غزيرة في مناطق متفرقة بمحافظة الفيوم، في ساعة متأخرة من مساء السبت، والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تراوحت بين أمطار بسيطة وغزيرة، فيما استمر هطول الأمطار أكثر من ساعة في قرية النزلة بمركز يوسف الصديق، فضلاً عن ظاهرتي البرق والرعد اللذين زينا سماء المحافظة، وسط دعوات الأهالي جميعاً «اللهم صيباً نافعاً»,

وانقطعت الكهرباء في القرى التي عانت من هطول أمطار غزيرة بالفيوم، خوفاً من وقوع أي حوادث صعق كهربائي للبشر أو الحيوانات جراء غرق أعمدة الإنارة بمياه الأمطار.

أمطار غزيرة بالنزلة

وقالت نورهان محمد، أحد أهالي قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّهم فوجئوا بصوت برق ورعد شديدين استمرا نحو نصف ساعة، ثم بدأ تساقط الأمطار بغزارة على القرية وقرية شعلان المجاورة لها، وغرقت الشوارع بمياه الأمطار، فضلاً عن انقطاع الكهرباء.

القرى المتأثرة بالأمطار

وأشارت إلى أنّ تساقط الأمطار بصورة غزيرة والرعد والبرق، كانوا في قرى شعلان، والنزلة، والخواجات، وسالم جاد، والجندي، وعفيفي، والقرى المتجهة غرباً بنطاق مركز يوسف الصديق.

برق وأمطار خفيفة بالمدينة

على جانب آخر شهدت مدينة الفيوم، تساقط أمطار خفيفة فضلاً عن ظهور البرق، واستمر هطول الأمطار لدقائق معدودة حتى توقف مرة أخرى، بينما هطلت الأمطار بصورة متوسطة على الطريق الدائري، وفي مدينة إطسا.

فرحة بعودة الشتاء

على جانب آخر، سيطرت حالة من الفرحة على أهالي محافظة الفيوم، ابتهاجاً بقدوم فصل الشتاء، وتحوّلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى حفل ابتهاج بالشتاء، وانتشرت عبارة «هلا بالشتاء والله»، و«أهلاً بالأمطار»، مُعلنين ترحيبهم بقدوم فصل الأمطار بالفيوم، واستعداداتهم لاستقبال ليالي الشتاء والطقس البارد بالملابس الشتوية والمشروبات الدافئة المرتبطة بالشتاء مثل السحلب والنسكافيه وغيرها من المشروبات الساخنة.

تدخلات عاجلة من المحافظة

في سياق متصل، تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سقوط الأمطار على مناطق مختلفة بالمحافظة، موجهاً مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاشتراك مع رؤوساء الوحدات المحلية والمدن، بالتدخل الفوري لسحب أية تراكمات مياه قد تحدث جراء سقوط الأمطار، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى استعداداً لهطول أية أمطار.