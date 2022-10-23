رمضان عبد المعز يشيد بالمؤتمر الاقتصادي ويدعو للرئيس على الهواء

أشاد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بفعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قال إن كلا من الحضور يدلي بدلوه، فالراعي دائما يأخد بيد الرعية، والرعية داعمة للراعي، لافتا إلى أن المجتمع متكاتف ويدعم دولته، الجميع في علاقة متبادلة، مثلما قال الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «وشاورهم في الأمر».

دعاء رمضان عبد المعز للرئيس السيسي

ودعا «عبد المعز»، للرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء: «اللهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وفق رئيس جمهوريتنا، لما تحب وترضى، وخذ بناصيته، إلى البر والتقوى، واهده بهداك، واجعل عمله كله في رضاك، ويسره لليسرى، وجنبه العسرى، اللهم أمده بمدد من عندك، اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد»، موضحًا أن المؤتمر يشارك فيه لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين

وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وتتضمَّن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية.

يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.