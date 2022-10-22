رمضان عبد المعز: الرضا من أهم صفات المؤمن (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، داعية إسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن من أهم صفات المؤمنين أنهم يتحلون بالرضا، موضحًا: «من أعظم نعم الله على العبد أن تكون لديه حالة من الرضا، وبذلك نحصل على رضا الله بإذنه تعالى».

فضل الرضا

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله كان حقا على الله أن يرضيه: «نتحدث عن أجمل هدية من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي سورة طه، قال له فاصبر على ما يقولون وسبِّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الله فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى».

سيدنا زكريا

وتابع الداعية الإسلامي: «سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام في بداية سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وعندما يصف الله زكريا بأنه عبده فإن ذلك أمر رائع، حيث طلب سيدنا زكريا من الله وليًا، وقال له –عز وجل- فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، أي يرث الحكمة ويعلم الناس ويكون مفتاحا للخير ومغلاقا للشر ويدل الناس على الخير ويرشد الناس، ويعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، فطلب وليا».