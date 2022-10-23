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وزير المالية: انخفاض المكون الأجنبي في الدين العام من 88% إلى 19%

كتب:

محمد أيمن سالم
06:55 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تمكنت من خفض مستوى الدين العام لأقل مستوى شهدته في تاريخها قبل جائحة كورونا، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن ينخفض معدل الدين العام إلى 72%، لافتا إلى أن المكون الأجنبي في دين أجهزة الموازنة كان يصل في سنوات إلى 88.3% في عام 1993، وفي عام 1981 كان 84.8%، وفي العام المالي 2021 وصل إلى 19%، وهدفنا تقليله في عام 2027 إلى مستوى أقل.

مستوى الدين العام العالمي 

وأوضح «معيط» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن مستوى الدين العام العالمي يوضح أن الدول المتقدمة 111.3% والعالم بأكمله 99% والدول الناشئة 67% ومصر 85.3%، لافتا إلى أن خدمة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي وصلت إلى 9% وتحليلها يرتبط مستوى التضخم وأسعار الفائدة دائما، وأعلى رقم وصلنا إليه كان 9.3% في عام 2018، وفي العام  المالي نستهدف النزول إلى 6% بعد تجاوز فترة التضخم وتحرك أسعار الفائدة بحلول 2027.  

نسبة الإنفاق ارتفعت في فترة زيادة التضخم 

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن نسبة الإنفاق ارتفعت في فترة زيادة التضخم ووصلنا إلى 39% ثم نزل هذا العام إلى 32%، موضحا أن استدامة المالية العامة الدولة قائمة على التطور وإبطاء معدلات التزايد بين المصروفات والإيرادات، فلابد أن يكون معدل نمو الإيردات أعلى من المصروفات.   

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