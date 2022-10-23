«الحياة» تنشر كواليس بروفة راغب علامة استعدادا لحفله بمهرجان الموسيقى العربية

وصل الفنان اللبناني راغب علامة إلى بروفة تحضيرات حفله اليوم الأحد، في مهرجان الموسيقى العربية، الذي تعرضه شبكة تليفزيون الحياة حصريًا على شاشتها.

راغب علامة يُرحب بفرقته الموسيقية

ونشرت «الحياة» لقطات تبين كواليس وصول راغب علامة إلى البروفة وسط ترحيب كبير من جانب الفرقة الموسيقية المصاحبة له خلال حفل اليوم، فيما علق النجم اللبناني: «إيه الجمال ده».

ويٌحيي حفل اليوم في المهرجان، راغب علامة بقيادة المايسترو جورج قلته، بالإضافة إلى الفنان سعد رمضان ومروة ناجي.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.

قناة الحياة تتصدر تريند يوتيوب

وتصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.

ومن المُقرر استمرار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى الخميس 3 نوفمبر المقبل.

وتضم الفعاليات 39 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية؛ هي: مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

وتشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.