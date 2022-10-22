نادية مصطفى: مهرجان الموسيقى العربية يضم كوكبة من المطربين

قالت الفنانة نادية مصطفى، إن الدورة الـ13 من مهرجان الموسيقى العربية هي حفلة استثنائية، وفيها يضم كوكبة من المطربين من مصر والوطن العربي كافة، مشيرة إلى أنها تدين بالفضل لمشوارها الفني للصرح الموسيقي الكبير وهو مهرجان الموسيقى العربية، وذلك لأن المهرجان يمثل متنفسا كبيرا ووحيدا لكل نجوم الفن على مدار السنوات الماضية.

مصطفى: الفنان هاني شاكر له ثقله بالمجال الفني

وأوضحت خلال تصريحاتها لفضائية «الحياة»، على هامش مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية، أن الفنان هاني شاكر يعني لها الكثير، حيث إنه بالنسبة لها عشرة عمر، «هو كفنان ليه ثقله وتاريخه بيشهد له أن هو النهارده موجود على الساحة الغنائية كأمير للغناء العربي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وهاني لما بيغني أنا بتعلم منه، وهو مدرسة».

مصطفى: هاني بيشاركني في قراراتي وباخد رأيه في كل حاجة

وأضافت أن الفنان هاني شاكر بالنسبة لها أخ ودائما ما تطلب رأيه في الكثير من الأمور في حياتها الشخصية والفنية، «هاني بيشاركني في قراراتي وباخد رأيه في كل حاجة، وهاني من الناس القريبين جدا لقلبي، ولما قربت منه وعرفته أكتر وتعاملت معاه عرفت أنه إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وكان بيحتوي كل الناس اللي بتلجأ ليه وعمره ما اتأخر عن حد، وأنا فخورة أنه موجودة في حياتي».

وأكدت أن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية، خاصة في مسرح النافورة فهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة، «بقالي كتير مشاركتكش في مسرح النافورة أو شاركت في عروض للأوبرا، ولكن كنت موجودة في حفلات المهرجان في المحافظات المختلفة، والنهارده حسيت أني لأول مرة بغني، ومش عارفه أوصف اللي جوايا».