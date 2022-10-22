راغب علامة يجري بروفات استعدادا لحفلته بمهرجان الموسيقى العربية غدا (صور)

يجري الفنان راغب علامة، بروفات حفله المقرر له غدا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، الذي يقام في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل.

راغب علامة يضع اللمسات الأخيرة استعدادا للحفل

وحرص الفنان راغب علامة على وضع اللمسات النهائية، والتدقيق في أصغر التفاصيل حتى يخرج الحفل بصورة لائقة، ويحقق تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

هاني شاكر يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية

ويحيي الفنان هاني شاكر، حاليا، حفلا بمهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويشمل جدول المهرجان العديد من الحفلات لنجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم عاصي الحلاني، وصابر الرباعي، وأصالة، نادية مصطفى.

وقدمت الفنانة نادية مصطفى، منذ قليل، مجموعة من الأغاني المميزة، في مقدمتها أغنية «لولا الملامة» للفنانة الراحلة وردة، وأغنيات «الصلح خير، وسلامات، وجاي في إيه، ويحلها الحلال».

قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 31، حصريا، والمقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.