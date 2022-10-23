صلاح وبنزيما ونانسي عجرم في برومو افتتاح موسم الرياض الترفيهي

نشر موسم الرياض الإعلان الترويجي للنسخة الثالثة، وظهر بالإعلان العديد من النجوم أبرزهم؛ محمد صلاح، وكريم بنزيما، وماجد المهندس، ونانسي عجرم ونادين نجيم وDJ خالد وغيرهم من المشاهير.

وبدأ موسم في استقبال زائريه عبر افتتاح منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، إذ تعد المنطقة جوهرة الموسم بفعالياتها الاستثنائية، ومناطقها الداخلية الترفيهية، كمنطقة "النافورة" الراقصة، ومنطقة "سكوير"، التي استوحت تصميمها من ميدان "تايم سكوير" في نيويورك، بشاشاتها العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30م، وعدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية.

وتفتح منطقة "بوليفارد رياض سيتي" أبوابها يوميًا أمام زوار الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتاح للزوار البقاء فيها حتى الساعة الرابعة فجرًا.

وستشمل فعاليات "من طقة بوليفارد رياض سيتي"، 25 مسرحية عربية وعالمية، منها سبع مسرحيات سعودية، أبرزها: مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبدالله، إضافةً إلى مجموعة من الحفلات الأسبوعية، وأكبر دار سينما في المملكة العربية السعودية.

كما افتُتحت مدينة الخيال الترفيهية منطقة "ونتروندرلاند"، والتقت الزوار بأكثر من 80 لعبة وتجربة، إذ تتميز بأنها أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، كما تحتوي على أكبر حلبة تزلج في المنطقة، وعادت هذا الموسم بتطوير كامل لتجربة الزائر لتمنحه خيالًا فوق الخيال.