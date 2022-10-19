شيماء سيف تشارك في العرض المسرحي «ساعة أمل» بـ«موسم الرياض»

تشارك الفنانة شيماء سيف في العرض المسرحي «ساعة أمل»، الذي يعرض في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءـ على مسرح «محمد العلي» بالعاصمة السعودية الرياض، وهي من بطولة الفنانتين إلهام العلي وفوز العبدالله، وتأتي المسرحية ضمن مجموعة من الأعمال الفنية التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وتدور أحداث العرض المسرحي «ساعة أمل»، حول سيدة سعودية عاملة وأم لطفلة تدعى «أمل»، وبعد وفاتها تلتقي بزميلاتها الأموات في المقبرة «هيا» و«مروة»، من خلال حوار كوميدي تكشف «أمل» قصة حياتها وسبب موتها الحقيقي.

أسعار تذاكر مسرحية «ساعة أمل»

وتأتي تذاكر العرض المسرحي «ساعة أمل» في 5 فئات تبدأ بـ 100 ريال سعودي وتصل لـ 500 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة الأولى «C» تبلغ 100 ريال سعودي وهو ما يوازي 500 جنيه مصري.

- الفئة الثانية «B» تبلغ 150 ريال سعودي وهو ما يوازي 785 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة «A» تبلغ 200 ريال سعودي وهو ما يوازي 1000جنيه مصري.

- فئة الـ «VIP» وتبلغ 300 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.570 جنيه مصري.

- فئة الـ «VVIP» وتبلغ 500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2.617 جنيه مصري.

ووضعت الشركة المنظمة للعرض، مجموعة من الشروط يجب على الحضور الالتزام بها، من بينها منع دخول الأطفال أقل من 10 سنوات، كما يحق للجهة المنظمة إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفًا.

من «عائلة تس» إلى «ساعة أمل».. مسرحيات شاركت بها شيماء سيف

ولا تعتبر «ساعة أمل» هي العمل المسرحي الوحيد في موسم الرياض الذي شاركت به الفنانة شيماء سيف، حيث سبق وقدمت مسرحية بعنوان «جامعة المشاغبين» التي تم عرضها في سبتمبر الماضي، وضمت مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم يومي فؤاد، حمدي المرغني وسليمان عيد، بالإضافة إلى مسرحية «عائلة تس».