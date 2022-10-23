خبير: أزمة بريطانيا الاقتصادية قد تستمر حتى 2025

عقب استقالة الحكومة البريطانية التي استمرت لفترة قصيرة لم تتعد 45 يومًا واستقالة ليز تراس رئيسة الوزراء، التي أدت إلى تعميق الاضطرابات بجانب دفع اقتصاد بريطانيا نحو ركود محتمل.

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا تعد «درسا وعبرة»، إذ وعدت رئيسة الوزراء السابقة قبل توليها المنصب بعدة مزايا وحزم اقتصادية لا تتماشى مع البيانات والأرقام الواقعية التي اطلعت عليها عند توليها زمام الأمور، إذ اتضح لها صعوبة تنفيذ تلك الوعود على أرض الواقع، الأمر الذي دفعها بالتراجع عن بعض الوعود التي أطلقتها.

أزمة بريطانيا الاقتصادية قد تستمر حتى 2025

وأضاف «العمدة»، وجود بعض المخاوف بتعرض اقتصاد بريطانيا إلى ركود، إذ رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة في وقت تواجه في المملكة المتحدة أكبر أزمة اقتصادية منذ عام 2008 ومن المرجح استمرار تلك الأزمة حتى عام 2025، فضلا عن أزمة الطاقة والإمدادات والأزمات العالمية المتغيرة.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أن شبح الركود أصبح موجودا في معظم اقتصادات الدول العظمى، والذي يفرض على تلك الدول وجوب اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لمواجهة مخاطر التضخم الاقتصادي.

الجنيه الإسترليني غير مستقر

كما رجح أستاذ الاقتصاد السياسي، خروج الأزمة الاقتصادية البريطانية عن السيطرة، إذ أصبح الجنيه الإسترليني غير مستقر وغير قادر على استعادة الثقة خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بريطانيا ستحتاج إلى سنوات لكي تستعيد استقرارها.

و استطرد: «تخلي ليز تراس عن وعودها بخفض الضرائب على الأغنياء واستقالتها المفاجأة وضعوا أسواق المال البريطانية في حالة عدم استقرار مهددتا اقتصاد المملكة المتحدة».

يذكر أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عاد، اليوم الأحد، إلى لندن حيث يتوقع خبراء عزمه الترشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس.