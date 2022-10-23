وزير المالية: نصيب الطاقة من الدعم كان 65%.. وأصبح 7% بعد توجيهه للمعاشات والتموين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية كنسبة من الإيرادات العامة تمثل جزءا كبيرا وتزيد مع زيادة الإيرادات الضريبية، وكانت تمثل ثلثي الإيراد العام في سنوات المنح، وأصبحت الإيرادات الضريبية من الموازنة العامة للدولة تعادل 75% من الإيرادات، لافتا إلى أن دمج إيرادات الهيئات الاقتصادية مع الإيرادات العامة للدولة يوضح انخفاض نسبة الإيرادات إلى 35% من الإجمالي العالم، وأصبحت الإيرادات غير الضريبية مع الإيرادات العامة تمثل 65% من الإجمالي.

تطور في الإنفاق على الاستثمارات

وأوضح «معيط» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن هيكل المصروفات شهد تطورا في الإنفاق على الاستثمارات، ووصلت المعدلات في 2022 إلى 17.6%، ونجد أن المصروفات الأخرى كانت 21% أصبحت 6.3، وتطور الدعم والمنح إلى 35%، وتحسن هيكل الدعم في إعادة التوزيع على مجالات أكثر فائدة، لافتا إلى أن التضخم يسبب ارتفاع سعر الفائدة بشكل عام.

مصر كانت تنفق 65% من الدعم في دعم الطاقة فقط

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن أجور وتعويضات العاملين ما زالت من المصروفات العامة، ومصر كانت تنفق 65% من الدعم في دعم الطاقة فقط وفي موازنة 2021/2022 أصبح دعم الطاقة 7%، وفي دعم المعاشات كانت تحصل على 54% وفي بعض السنوات وصلت إلى 0%، ولكن تم تدارك الأمر وإعادة الدعم للمعاشات ليصل إلى 35%،فضلا عن دعم السلع التموينية الذي وصل إلى 35%، وهناك تحديات متعلقة بارتفاع معدل التضخم العالمي.