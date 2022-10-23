«صحة النواب»: لا توجد أزمة في الأدوية.. و90% منها يُصنع داخل مصر

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد أي أزمات في نقص الأدوية بمصر، موضحا أن 90٪ من الأدوية تصنع داخل جمهورية مصر العربية، ولا يوجد نقص، إلا أنه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تأثرت بعض الأدوية ولكنها لم تكن ظاهرة ولا توجد بها أزمات كبيرة.

أشرف حاتم: أزمة كورونا لم تؤثر على السوق الدوائي في مصر

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك متابعة عن كثب للوضع الدوائي والعلاجي في مصر ولا توجد أزمات، مؤكدا أن أزمة كورونا أيضا لم تؤثر على السوق الدوائي وأن الدولة المصرية كانت مستعدة على قدم وساق لها ونجحت في التعامل معها باحترافية.

عن وجود موجة سابعة لفيروس كورونا، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنها متوقعة أن تكون موجودة ولكن لا أحد يعرف موعدها ولكن توقعتها مع برودة الجو وزيادة الإصابات، خاصة أن الحالات في الدول الغربية والأوربية بدأت تتزايد نتيجة برودة الجو، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.