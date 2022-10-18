«الوطني للدراسات» و«بدر للدراسات الدولية» ينظمان ورشة عمل لمناقشة إدارة مخاطر التغير المناخي

أكد محمود محي الدين؛ رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27؛ النائب الأول لرئيس البنك الدولي؛ أن استضافة مصر لأعمال القمة تفتح المجال لتنفيذ وتطبيق التعهدات الدولية التي قطعتها الدول على نفسها قبل وبعد قمة باريس، مشيراً إلى أن القمة تعطي المجال لتنفيذ وتطوير المشروعات سواء المعنية بتخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ أو تلك المعنية بالتكييف مع تلك الأضرار، هذا وقد اعتبر "محي الدين" ــ عبر مشاركته المتلفزة في ورشة عمل "التغير المناخي.. إدارة المخاطر واستكشاف الفرص" التي نظمها المركز الوطني للدراسات ومركز جامعة بدر للدراسات الدولية ــ أن تولي مصر للرئاسة لمدة عام تلقي المسئولية على مراكز الفكر والجامعات للاهتمام بموضوعات المناخ عبر مختلف أنشطتها؛ وذلك تمهيداً لصياغة المقترحات اللازمة لدعم المجتمعات والدول في مواجهة هذه الظاهرة.

د. محمود محي الدين: استضافة مصر لأعمال القمة تفتح المجال لتنفيذ التعهدات الدولية التي قطعتها الدول على نفسها تجاه الظاهرة التي تلقي بالمسئولية على عاتق مراكز الفكر والجامعات

أما وليد عتلم الباحث المشارك بالمركز الوطني للدراسات ــ والذي قدم ورقة بعنوان "التغير المناخي.. تداعيات اقتصادية ومهددات جيوستراتيجية" ــ فقد استعرض التداعيات المحتملة لكل سيناريو من السيناريوهات المحتملة لارتفاع درجات الحرارة؛ مع التركيز على البعد الاقتصادي الذي نبه الباحث لخطورته على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصادات الدول النامية والفقيرة بشكل خاص، وقد أضاف "عتلم" أن قطاعات الزراعة والسياحة والصناعات الاستخراجية الأكثر تضرراً من التغير المناخي؛ جراء تقلص المساحات المزروعة وزيادة نسبة التصحر والجفاف، ومن ثم ارتفاع متزايد في نسبة الفقر.

وعلى الصعيد الجيوستراتيجي فقد نبه "عتلم" ــ خلال الجلسة التي أدارتها الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية ــ من زيادة احتمالات نشوب صراعات داخلية وأخرى عابرة للحدود جراء اتساع أثر التغير المناخي على البيئة والتي تدفع بدورها إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ما يُطلق عليهم "اللاجئين البيئيين"، أضف إلى ذلك زيادة فرص التنافس الدولي والتي تعتبر واحده من أخطر التهديدات الجيوستراتيجية.

من ناحيتها؛ حذرت "رضوى عويشة"؛ مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، من ارتفاع درجة الحرارة وانعكاساتها السلبية سواء على الصحة العامة للإنسان الذي سيتعرض لمزيد من الأمراض المرتبطة بالظاهرة، أو على الثروة العالمية؛ لاسيما وأن إنتاج المحاصيل الاستراتيجية سوف يتأثر بشكل كبير. وقد أشارت "عويشه" إلى وجود وقت كافي للعمل على تجنب العواقب الكارثية، من خلال قرارات الأفراد منها إيجاد بدائل للبلاستيك وتقليل استهلاك اللحم البقري والألبان وتجنب إهدار الطعام.

من ناحية أخرى؛ ريم حسام الدين الباحثة بمركز دراسات جامعة بدر للدراسات الدولية والمتخصصة في الجغرافيا البيئية؛ فقد استعرضت عبر ورقتها التي حملت عنوان "استكشاف الفرص التي تنطوي عليها أزمة تغير المناخ"، الدور كافة الأطراف والجهات الفاعلة مجتمعياً للتصدي لتغير المناخ، وقدمت ما يجب على الحكومات والمنظمات الدولية القيام به من دور في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك قبل أن تشدد على أهمية التخلي ولو تدريجياً عن استخدام الوقود الأحفوري لحساب الطاقة النظيفة والمتجددة. وتستعرض الفرص الاستثمارية في مجال إنشاء الشركات الرائدة المعنية بطرق مواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة المستدامة ضمن الأمن الغذائي والمائي.

د. محمد إسماعيل: الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لاحتواء الظاهرة التي تحاول بعض الأطراف استغلالها سياسياً.

أما الدكتور محمد إسماعيل مدير إدارة السياسات الدولية بوزارة البيئة؛ فقد استعرض أبرز الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتجنب التأثيرات السلبية للتغير المناخي؛ لاسيما في المناطق المرشحة للتضرر من الظاهرة كدمياط وبورسعيد والإسكندرية، مشيراً إلى أهمية إعادة تقييم طرح السندات الخضراء بغرض تعظيم الاستفادة منها، وذلك قبل أن يختتم كلمته في الجلسة التي أدارها الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام بالتحذير من الاستغلال السياسي للظاهرة والذي طالما يظهر في صور ابتزاز من قبل الدول الكبرى للدول الصغيرة؛ خاصة وأن الدول المتقدمة ترفض تقديم الدعم اللازم للدول النامية في مجالات نقل التكنولوجيا اللازمة للحد من الانبعاثات، وهو ما اتفقت معه بشأنه الدكتورة ماريان ملاك مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع والتي أشارت إلى عزوف الدول المتقدمة عن نقل التكنولوجيا الخاصة سواء بصناعة بطاريات الليثيوم اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية؛ أو بكيفية التخلص الآمن منها وعلى النحو الذي يحفظ البيئة.

د. سامي عبد العزيز: يجب إجراء دراسة ميدانية لاستطلاع اتجاهات الرأي العام والشباب بشأن قضايا التغير المناخي وتداعياتها.

وفي الأخير؛ اختتم الدكتور سامي عبد العزيز الورشة بتوصية بإجراء دراسة ميدانية لاستطلاع اتجاهات الرأي العام والشباب بشأن قضايا التغير المناخي وتداعياتها، على أن تتضمن استطلاع مدى معرفتهم بالمفهوم وما تشكله الظاهرة من تهديدات، وذلك بغرض مد متخذ القرار في الدولة بالملامح المعرفية للمجتمع تجاه الظاهرة.

وقد شارك في الورشة اللواء الدكتور محمد الكشكي كبير مستشاري مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء أحمد الشهابي رئيس المركز الوطني للدراسات، والسفير فاطمة جلال رئيس مركز جامعة بدر للدراسات الدولية، واللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز الوطني للدراسات، وهاني الأعصر المدير التنفيذي للمركز، وأشرف ميلاد رئيس وحدة التدريب والمشروعات بالمركز، والدكتور محمد إسماعيل مدير إدارة السياسات الدولية بوزارة البيئة، والسيد اللواء بدر الدين حسن بالمخابرات العامة سابقاً، والسيد اللواء محمد مظهر بالمخابرات العامة سابقاً، والسفير يوسف الشرقاوي، والنائبة السابقة مي البطران، والنائبة السابقة ماريان ملاك مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة فجر السعيد رئيس اللجنة الاستشارية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بحزب حماة الوطن، والمهندس حسام الدين علي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، ورانيا العبد مسؤول لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن، والدكتورة أماني محمود عبد ربه كبير مذيعين بالتليفزيون المصري، وحسن ياسر المدرس المساعد للاقتصاد بالجامعة الأمريكية.