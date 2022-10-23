حملة توعية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» ضمن احتفالات أبوسمبل

شهدت احتفالات محافظة أسوان بتعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد أبوسمبل، عدداً من الأنشطة واللقاء للتوعية بقضية التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها، ضمن فعاليات مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27) بمدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.

لقاءات حوارية مع الزوار حول تغير المناخ

وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان، إنه تم تنفيذ عدة وقفات حوارية مع عدد من الزوار من المصريين والأجانب، من خلال المرشدين المرافقين، بحضور ياسمين خليل، عضو المنصة المحلية، كما تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والتوقيع عليه من قبل الحضور.

حملة توعية داخل مدارس روض الفرج بالقاهرة

وفي محافظة القاهرة، نفذت المنصة المحلية للمبادرة حملة توعية بقضايا التغيرات المناخية داخل مدرسة «مكارم الأخلاق»، التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والبيئة، بالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك ضمن أنشطة مبادرة التعليم من أجل التنمية المستدامة، التي ينفذها المنتدى المصري للتنمية المستدامة.

الآثار الثقافية والصحية للتغيرات المناخية

وعقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة شمال سيناء، ندوة حوارية حول آثار التغيرات المناخية البيئية والاقتصادية والثقافية والصحية، وذلك بالتعاون مع جمعية «قلب واحد» الخيرية، والجمعية الأهلية لحماية البيئة، وجمعية حقوق المرأة السيناوية، وجمعية رعاية الطلبة، وذلك بمقر المبنى الجديد لجمعية «قلب واحد» في مدينة العريش.

وقال المهندس عبدالله الحجاوي، رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة ومنسق المنصة المحلية للمبادرة، إنه تم تنفيذ الندوة بحضور لفيف من طلاب الجامعة، وفريق الكشافة البحرية، وأعضاء الجمعيات الأهلية الشريكة، وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي.