منصات «بلدنا تستضيف قمة المناخ» تناقش تأثير الحرارة على إنتاج الغذاء

عقدت المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» سلسلة من الندوات والأنشطة التوعوية في عدد من المحافظات، حول التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية وإنتاج الغذاء، ضمن أنشطة المبادرة التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

تأثير تغير المناخ على الزراعة والري

ونفذت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان، بالتعاون مع وحدة الإعلام المائي بإدارة الري في شرق إدفو، والإدارة الزراعية، ندوة حول التكيف مع التغيرات المناخية في قطاعي الزراعة والري، واستهدفت المناقشات، التي أدارها المهندس علاء أبو الحسن، مفتش ري إدفو شرق، وسميرة عبدالله، مهندسة الإرشاد الزراعي وعضو المنصة المحلية، عدداً من المزارعين بقرى مركز إدفو.

كما نظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية «عزبة المصري»، ملتقى ثقافيا حول استراتيجيات التعامل مع التغيرات المناخية، برئاسة الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية، وتم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والتوقيع عليه من قبل المشاركين في الملتقى.

التغيرات المناخية وتحديات المستقبل

وفي الدقهلية، عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، بالتعاون مع مديرية الزراعة، ندوة بكلية التربية النوعية، فرع منية النصر، تحت رعاية الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة، وبإشراف الدكتور أشرف الزيني، المشرف على فرع الكلية، وبحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال فتحي دفية، منسق المنصة المحلية للمبادرة في الدقهلية إن الندوة تضمنت محاضرة للمهندسة عبير معن، من مديرية الزراعة، والدكتورة هانم محمود، من معهد بحوث صحة الحيوان، حول التغيرات المناخية وتحديات المستقبل وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل عام، كما تناولت الندوة التنويه عن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك لمحاربة التلوث البيئي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.