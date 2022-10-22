محافظ جنوب سيناء: البنية التحتية لشرم الشيخ تؤهلها لاستضافة المؤتمرات الدولية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية دعمت تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة ذكية وصديقة للبيئة، موضحًا: «لدينا في المحافظة أيقونة السلام، جرى تدشينها كرمز في المؤتمر الاقتصادي عام 2015، وتطويرها تماما وأضيئت ليلا، ففي العيد القومي السعودي أضيئت باللون الأخضر».

وأضاف فودة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «لا نحصل على أوقات راحة أبدا، مؤتمر الشباب جرى تنظيمه في يناير، وبعدها علمنا أن مصر تستضيف قمة المناخ cop 27 وبدأت الاستعدادات، والبنية التحتية لشرم الشيخ تؤهلها لاستضافة المؤتمرات الدولية».

الرئيس السيسي وجه بتطوير شرم الشيخ

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير شرم الشيخ، واتصل به رئيس الوزراء للتنسيق، وجرى تشكيل اللجنة العليا للمناخ والمكونة من 13 وزيرا بالإضافة لبعض الجهات المعنية الأخرى: «شعرت بحمل كبير وأن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا، والمدينة فيها كوادر تصلح لإقامة جميع المؤتمرات منذ زمن، وبالفعل قبلنا التحدي».

وضع خطة لتنظيم المؤتمر

وأكد أنه وضع خطة للموضوعات والأمور التي تحتاج إلى تطوير: «طورنا أكثر من 200 كم طرق، وبدأنا نجتمع ونخطط ونلتقي رئيس الوزراء، والرئيس اجتمع معانا مرة أو مرتين، وكان ذلك في البداية، وبدأ العمل بشكل فعلي في بداية مايو بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكل ما حدث من تطوير في شرم الشيخ جرى خلال 5 أشهر فقط بقدرات عالية».